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İnsanlıktan nasibini almayanlar depremi eğlence malzemesi yaptı

Elazığ ve Malatya'da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde onlarca kişi enkaz altında kalırken, sosyal medya şarlatanları yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştürdü. Sahte hesap açan vicdansızlar konum vererek 'Enkaz altındayım, yardım edin' şeklinde tweet'ler attı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, arama-kurtarma ekiplerini meşgul eden vandalların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

25.01.2020  10:30 - Güncelleme: 25.01.2020  10:30

Türkiye, Elazığ ve Malatya‘yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip “Gelin bende kalın” dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı.

İnsanlıktan nasibini almamış birkaç şeref yoksunu ise twitter’da sahte hesap açıp, “Enkaz altındayım. Yardım edin” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

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