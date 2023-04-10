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  • ''Deprem'' ve ''Togg'' kredisi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 zanlı tutuklandı
Güncel

''Deprem'' ve ''Togg'' kredisi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 3 ilde, 'deprem' ve 'Togg' kredisi vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
''Deprem'' ve ''Togg'' kredisi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen "Suflör" lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 8 POS cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirilmişti.

- Deprem kredisi vaadiyle vatandaşların banka hesaplarından para çekmişler

Şüphelilerin internetten, "faizsiz kredi", "kolay kredi", "hazır kredi" ve "deprem kredisi" adı altında tanıtımlar yaparak vatandaşları kandırdığı, internetten form dolduran mağdurların sözde "banka çağrı merkezi" tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgilerinin alındığı, banka hesaplarından para çekildiği tespit edilmişti.

- "Togg'a kredi" yalanı

Şüphelilerin, yerli otomobil "Togg'a kredi" ilanı verdiği, sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu oluşturduğu ve şifrelerini alıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenmişti.

- Paravan şirketler kurup, otellerde toplantı yapmışlar

Şüphelilerin 8 ayrı paravan şirket kurarak POS cihazlarını bu şirketler adına bankalardan aldıkları, farklı illerdeki otellerde toplantı yaparak üzerine şirket kurulacak şahısları ikna ettikleri, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarına diksiyon eğitimi ve brifing verdikleri ortaya çıkmıştı.

Zanlıların hesaplarındaki toplam işlem tutarının 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edilmişti.

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