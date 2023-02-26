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Depremde bir evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Hatay'ın Samandağ ilçesi enkaz altında çocuğunu kaybeden Gülfer Hüzmeli, 'Çocuğum benden reçel istedi. Reçeli ona alamadan onu toprağa verdim' sözleriyle yürekleri dağladı.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Depremde bir evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Tüm Türkiye'nin birlikte hareket ederek yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde acı hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sutaşı ilçesinde yaşayan Gülfer Hüzmeli enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

Oğlunu kaybeden Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğu mu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı. Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi.

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