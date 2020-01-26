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Depremde doğum salonundaki anne ve bebeğini yalnız bırakmadı: Kendimi öteleyebilirim ama onları öteleyemeyeceğimi düşündüm

Malatya'da özel bir hastanede doğum yapan hastasına müdahale sırasında depreme yakalanan Operatör Dr. Miray Sekkin Eser, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

AA26.01.2020  23:01 - Güncelleme: 26.01.2020  23:07

Eser, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır kadın doğum uzmanı olarak sağlık sektöründe çalıştığını söyledi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem esnasında bir hastasının doğumunda bulunduğunu belirten Eser, "Takip ettiğim bir hastamızdı ve ilk gebeliğiydi. Doğum gerçekleştikten 2-3 dakika sonra deprem başladı. Şiddetli bir sarsıntı geçirdik. Çok çaresizdik. Doğum yapan anne de bebek de çaresizdi." diye konuştu.

İki ebe ve asistanı ile sakinliklerini korumaya çalıştıklarını aktaran Eser, şöyle devam etti:

"Eğer sakinliğimizi korumasaydık, daha tehlikeli sonuçları olabilirdi. Anne ve bebek yere düşüp yaralanabilirdi. Biz kaçarken merdivende veya herhangi bir yerde sıkışıp ölebilirdik. Göçük oluşması durumunda tehlikeli olabilirdi. O anda sakin olup, saklanabileceğimiz bir yere baktık."

Sarsıntı durunca rahatladıklarını ifade eden Eser, depremin ardından anne ve bebeği hasta odasına aldıklarını dile getirdi.

Eser, "Doğum ve anne söz konusu olunca önce onları düşündüm. Kendimi öteleyebilirim ama onları öteleyemeyeceğimi düşündüm. Çünkü hayati bir sonucu olabilir." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

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