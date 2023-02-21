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Depremde enkazdan kurtulan muhtar yaşadıklarını anlattı: Canımızı zor kurtardık

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık ilçesine bağlı Hanobası Mahallesi Muhtarı Rıza Aslan, enkaz altında yaşadıkları büyük felaketi anlattı.

AA21 Şubat 2023 Salı 11:16 - Güncelleme:
Depremde enkazdan kurtulan muhtar yaşadıklarını anlattı: Canımızı zor kurtardık
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Depremlerin merkez üslerinden Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Hanobası Mahallesi'nin muhtarı Rıza ve eşi Tülay Aslan, yaşadıkları 3 katlı evlerinin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Yanında bulunan telefonu sayesinde akrabalarına ulaşan Rıza Aslan ile eşi Tülay Aslan, depremden 2,5 saat sonra yakınları tarafından enkazdan çıkarıldı.

Omzunda kırık oluşan Aslan, tedavisinin ardından büyük bölümü yıkılan 22 haneli mahallesine döndü.

Aslan, AA muhabirine, çoğu zaman uyumadan önce şarj için prize taktığı cep telefonunun depremin olduğu gün yanında bulunduğunu anlattı.

Yakınlarına enkaz altında kaldığını telefonla bildirdiğini ve onlar sayesinde kurtulduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Enkazın altında iki arabam kaldı, biz canımızı zor kurtardık. Yanımızda telefonun olmasıyla, akrabaların bizi aramasıyla kurtulduk. Adeta cehennemi yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın. Enkaz altında ağzımız kurudu, toprak doldu. Yanıma koyduğum iki şişe suyu da bulamadım.

Ben anamdan yeni doğdum, sıfır yaşındayım, bundan sonra benim tarihim başlıyor diye düşünüyorum. Enkaz altından çıkanlar bence yeniden doğdu. Burada 3 metreden su çıkar, deprem bölgesi. Yıllardan beri söyleniyor, 'Burada deprem olacak, deprem bekleniyor' diye televizyonda söylüyorlar, dinliyoruz ama işte böyle olacağını bilmiyorduk. Bilsek zaten çadır kurar yatardık."

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