İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği
Güncel

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya’da depremde hayvanları telef olan vatandaşlara, hayvan ve yem desteği verecek.

AA26.01.2020  19:12 - Güncelleme: 26.01.2020  19:12

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Elazığ ve Malatya'da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayıları belirlendi.

Buna göre, Elazığ merkez ve köyleri, Sivrice ilçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil ilçesi merkez ve köylerinde depremde, toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvan telef oldu.

Malatya'da ise Doğanyol merkez ve köyleri, Battalgazi merkez ve köyleri ile Pütürge merkez ve köylerinde 95 ahırda hasar olduğu ve 55 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 arılı kovanın telef olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilecek.

Bugün itibari ile başlayacak ve ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğinin koordinasyonu Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülecek.

Öte yandan, deprem bölgesindeki bakanlığa bağlı tüm misafirhaneler vatandaşların kullanımına sunuldu ve bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ise kurtarma ekiplerine an be an hava raporları aktarıldı ve bununla birlikte özellikle enkaz arama çalışmalarında görevli ekiplere önemli destek sağlandı.

Suriyeli gencin enkazdan kurtardığı çiftle buluşmasında duygusal anlar yaşandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Destek verenler arasında Yunanistan bile var! Depremden sonra sessiz kaldılar
Destek verenler arasında Yunanistan bile var! Depremden sonra sessiz kaldılar

Destek verenler arasında Yunanistan bile var! Depremden sonra sessiz kaldılar

3 Bakandan çağrı: AFAD yönlendirme yapmadan kimse göndermesin
3 Bakandan çağrı: AFAD yönlendirme yapmadan kimse göndermesin

3 Bakandan çağrı: AFAD yönlendirme yapmadan kimse göndermesin

Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor
Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor

Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor

'Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor'
'Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor'

'Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.