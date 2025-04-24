Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu soruları cevapladı.

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İletişim noktasında insanların ilk andaki kendi durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak noktasında ciddi bir yüklenme oldu. Bu da normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. İnternet tabanlı, Whatsapp, BİP, Facetime gibi uygulamalarda sorun yaşanmadı. Ama ilk 15 dakikada ciddi aksamalar olduğunu tespit ettik.

3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız.

İnsanların İstanbul'dan bir çıkış refleksinin olduğunu gördük. Kuzey Marmara Otoyolu, büyük yapılar hiç etkilenmedi ve bu insanların çıkışını sağladı.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İnsanların İstanbul'dan bir çıkış refleksinin olduğunu gördük. Kuzey Marmara Otoyolu, büyük yapılar hiç etkilenmedi ve bu insanların çıkışını sağladıhttps://t.co/TSr8CTnrHh pic.twitter.com/HKjWojvs6m — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 24, 2025

Uçak bileti fiyatlarında artış iddiaları ile ilgili sorulara da yanıt veren Uraloğlu şunları kaydetti, "Şu anda Türkiye'de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların haricinde, kimse tavan fiyattan bilet satamaz. 4800 TL'dir o tavan da. 2860 ve 4800. Depremin ilk anından sonra İstanbul'dan çıkış refleksini gördük. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyorsunuz. THY ve Pegasus 1750 TL'ye düşürdü.

Bu tür şeyleri gerektiğinde de bedava yapacağız. Tavan fiyatları asla geçmedi, bunu söylemek istiyorum. Tavan fiyat aşılmadı arkadaşlar. 4850 TL diye hatırlıyorum. Bunun aşıldığıyla ilgili bilgi varsa onu bildirin gereğini yapalım."