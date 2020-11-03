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  • Depremde kısmen çöken binanın enkazından 5 gün sonra AFAD ekiplerince bir kedi kurtarıldı
Güncel

Depremde kısmen çöken binanın enkazından 5 gün sonra AFAD ekiplerince bir kedi kurtarıldı

İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 5 gün sonra AFAD ekiplerince bir kedi kurtarıldı. Sibel Altun, kedinin sahibine ulaşıldığını, yapılacak kontrolün ardından teslim edileceğini sözlerine ekledi.

AA03 Kasım 2020 Salı 16:51 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:51
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Bayraklı ilçesindeki apartmanda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, burada bir kedi olduğunu fark etti.

Moloz yığınlarını dağıtarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi burada bekleyen Yerel Hayvan Koruma görevlilerine teslim etti.

Görevli Sibel Altun, bir canın daha enkazdan kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kedinin depremden 5 gün sonra enkaz yığınından AFAD ekiplerinin dikkati sonucu canlı olarak çıkarıldığını belirten Altun, "Bu binada oldukça fazla hayvanımız var. Kedilerimiz, kuşlarımız çok fazla. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza olduğu kadar hayvanlarımıza da çok ilgili. Bugün Ayda bebekten sonra yine bir mutluluk yaşadık, Allah razı olsun." dedi.

Sibel Altun, kedinin sahibine ulaşıldığını, yapılacak kontrolün ardından teslim edileceğini sözlerine ekledi.

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