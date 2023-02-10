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Depremde ölen polis memuru ile eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri Mersin'de defnedildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri, Mersin'de toprağa verildi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Depremde ölen polis memuru ile eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri Mersin'de defnedildi
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren polis memuru Şuayip Uğuz, eşi Nesrin ile çocukları İkranur, Meryem İlsu, Necati ve İsmail Uğuz'un cenazeleri, memleketleri Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Cenazeler, polis memurunun Atayurt Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Doğancı Mezarlığı'nda cenaze namazları sonrası defnedildi.

Polis memuru Şuayip Uğuz'un babasının 1992 yılında toprak yüklemesi yaparken, göçük altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, emniyet mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.

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