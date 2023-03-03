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Depremde yıkılan binanın denetiminden sorumlu Hasan Atay tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremlerde yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay tutuklandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Depremde yıkılan binanın denetiminden sorumlu Hasan Atay tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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