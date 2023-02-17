Depremden 248 saat sonra kurtarılmıştı! Aleyna'nın doktoru ilk kez konuştu

Kendirli, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin, gazetecilere açıklama yaptı.

Aleyna Ölmez'in, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandığını ifade eden Kendirli, "Aleyna'nın, geldiğinde yaşadığı uzun süreli bir sürece rağmen genel durumu iyi kabul edilebilecek düzeyde, bilinci açık. İletişim kurulabilen bir durumda. Onun dışında dolaşımı, solunumu ve nörolojik durumu iyi." dedi.

Genç kızın yapılan ilk incelemesinde tam kan, biyokimya, radyolojik tetkiklerinin kabul edilebilir düzeyde ve normal olduğunu belirten Kendirli, şu bilgileri verdi:

"Bir tek el üstünde, küçük bir kırığı var gözüküyor, o da acil müdahaleyi gerektirecek düzeyde değil. Bununla birlikte travmayla ilgili bölümler, çocuk cerrahisi, ortopedi ve beyin cerrahisi de değerlendirdi. Şu anda o bölümlerin muayene olarak değerlendirmesi de normal gözüküyor. Şu anda ciddi, hayati bir tehdidi olmadığını düşünüyoruz. Saatler içerisinde çok daha iyi sonuçlar verebileceğimizi söyleyebiliriz."

"EKSTRADAN BİR TEDAVİ GEREKTİRMEYECEK DÜZEYDE CRUSH SENDROMU VAR"

Hastaya nasıl bir tedavinin uygulandığına ilişkin soru üzerine Kendirli, şöyle konuştu:

"Değerlendirmelerimiz sonucu, öncelikli olarak 10 günlük süreçte alması gerektiği kadar sıvı ve besin almaması nedeniyle damardan sıvı tedavisi uyguluyoruz. Ezilme (crush) sendromu açısından değerlendiriyoruz, ilk sonuçlarımıza göre çok hafif düzeyde bu. Böbrek fonksiyonlarını ciddi düzeyde bozuyor bu crush sendromu. Şu anda Aleyna'da çok hafif düzeyde, ekstradan bir tedavi gerektirmeyecek düzeyde crush sendromu bulguları var diyebiliriz."

"HASTANEMİZE GİRDİĞİ ANDA VÜCUT ISISI 37,2 İDİ"

"Bu mucize gibi bir şey herhalde değil mi?" sorusuna karşılık Kendirli, "Tıbbi olarak bence de mucize diyebiliriz." dedi.

Enkazdan sağ çıkarılan kişilerde, 10 günlük sürede beslenmemenin dışında hipotermi ve donmayla ilgili ciddi bulguların bulunduğunu dile getiren Kendirli, "Çok şükür Aleyna'da donma ve hipotermiyle ilgili ciddi bulgular yok. Hastanemize girdiği anda vücut ısısı 37,2 idi." ifadesini kullandı.

"YAŞAMAK İSTİYOR, ONU NET OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Aleyna ile konuştunuz mu?" sorusu üzerine de Kendirli, "Konuştuk. Hepimiz, yakınları da konuştu. Bir defa bilinçli, her şeyi biliyor, iletişimi çok iyi, doğru ve net cevaplar veriyor. Yaşamak istiyor, onu net olarak görüyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaşmıştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçakla Ankara'ya getirilmiş ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlanmıştı.