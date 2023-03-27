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Depremden 49 gün sonra bir kadının enkazdan cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 03:45 - Güncelleme:
Depremden 49 gün sonra bir kadının enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada enkaz çalışmaları devam ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Gözde Sitesi ilk depremde yıkıldı. Yaşanan depremin 49'uncu gününde yıkılan enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, molozların arasında bir cesedin olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, enkaz alanını güvenlik şeridi ile kapattı. Yapılan çalışmalar sonrasında cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası enkazdan çıkartıldı. İnceleme sonrası cenaze aracına alınan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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