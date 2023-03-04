İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremden beter yalanlar! 'Su yok' provokasyonu çürütüldü: 'Su yok' provokasyonu çürütüldü: Yeterli stok mevcut
Güncel

Depremden beter yalanlar! 'Su yok' provokasyonu çürütüldü: 'Su yok' provokasyonu çürütüldü: Yeterli stok mevcut

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da içme suyu olmadığı yönünde sosyal medyada yeni bir provokasyonun düğmesine basıldı. Başta birçok sanatçı ve FETÖ/PKK yandaşı vatandaşı yanıltan ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede ''Hatay ve Adıyaman'da su yok' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Su şebekelerindeki arızalar giderilmiştir ve şebeke suyunun hijyen amacıyla kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur. İki kentte yeterli içme suyu stoku da bulunmaktadır.' denildi.

AJANSLAR4 Mart 2023 Cumartesi 21:43 - Güncelleme:
Depremden beter yalanlar! 'Su yok' provokasyonu çürütüldü: 'Su yok' provokasyonu çürütüldü: Yeterli stok mevcut
ABONE OL

Hatay'da içme suyu olmadığına yönelik iddialar Hatay Valiliği'nce yalanlandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır." denildi.

SOSYAL MEDYADA 'SU YOK' PROVOKASYONU

Sosyal medyada deprem süreci boyunca asılsız paylaşımlar yapan hesaplar, şimdi de 'Hatay'da içme suyu yok' şeklinde bir provokasyona soyundu. Birçok asılsız ihbarı paylaşarak ekiplerin zaman kaybetmesine neden olan, 'Baraj patladı' yalanını yayarak bölgede infial yaratan hesapların 'su yok' paylaşımlarında birleşmesi de dikkat çekiyor.

HATAY VALİLİĞİ YALANLADI

Hatay Valiliği provokasyonun büyümesi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, su sıkıntısı olmadığı bildirildi.

"ŞEBEKE SUYUNDA SORUN YOK"

Hatay Valiliği'nin açıklaması şöyle:

Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

"YETERLİ STOK MEVCUT"

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ: İÇME SUYU BULUNMADIĞI İDDİALARINI YALANLADI

İçme suyu bulunamadığı provokasyonu ile ilgili bir açıklama da Kahramanmaraş Valiliği'nden geldi.Kahramanmaraş Valiliği tarafından ilde içme suyu bulunmadığı yönündeki iddialar üzerine yapılan açıklamada, "İçme suyu stokumuz yeterli düzeydedir. İlimize sürekli olarak içme suyu sevkiyatı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir" dendi.

BAKAN SOYLU: "SU İHTİYACI VAR" DİYEREK, SPEKÜLASYON YAPIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, "su ihtiyacı var" diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz.

Buna rağmen deprem bölgesini "unutmadık" demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"İKİ KENTTE YETERLİ İÇME SUYU STOKU DA BULUNMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede su yok iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Hatay ve Adıyaman'da su yok" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Su şebekelerindeki arızalar giderilmiştir ve şebeke suyunun hijyen amacıyla kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

İki kentte yeterli içme suyu stoku da bulunmaktadır."

İŞTE O SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARI;

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.