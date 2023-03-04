Hatay'da içme suyu olmadığına yönelik iddialar Hatay Valiliği'nce yalanlandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır." denildi.

SOSYAL MEDYADA 'SU YOK' PROVOKASYONU

Sosyal medyada deprem süreci boyunca asılsız paylaşımlar yapan hesaplar, şimdi de 'Hatay'da içme suyu yok' şeklinde bir provokasyona soyundu. Birçok asılsız ihbarı paylaşarak ekiplerin zaman kaybetmesine neden olan, 'Baraj patladı' yalanını yayarak bölgede infial yaratan hesapların 'su yok' paylaşımlarında birleşmesi de dikkat çekiyor.

HATAY VALİLİĞİ YALANLADI

Hatay Valiliği provokasyonun büyümesi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, su sıkıntısı olmadığı bildirildi.

"ŞEBEKE SUYUNDA SORUN YOK"

Hatay Valiliği'nin açıklaması şöyle:

Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

"YETERLİ STOK MEVCUT"

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ: İÇME SUYU BULUNMADIĞI İDDİALARINI YALANLADI

İçme suyu bulunamadığı provokasyonu ile ilgili bir açıklama da Kahramanmaraş Valiliği'nden geldi.Kahramanmaraş Valiliği tarafından ilde içme suyu bulunmadığı yönündeki iddialar üzerine yapılan açıklamada, "İçme suyu stokumuz yeterli düzeydedir. İlimize sürekli olarak içme suyu sevkiyatı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir" dendi.

BAKAN SOYLU: "SU İHTİYACI VAR" DİYEREK, SPEKÜLASYON YAPIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, "su ihtiyacı var" diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz.

Buna rağmen deprem bölgesini "unutmadık" demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"İKİ KENTTE YETERLİ İÇME SUYU STOKU DA BULUNMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede su yok iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Hatay ve Adıyaman'da su yok" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Su şebekelerindeki arızalar giderilmiştir ve şebeke suyunun hijyen amacıyla kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

İki kentte yeterli içme suyu stoku da bulunmaktadır."

İŞTE O SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARI;