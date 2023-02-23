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Depremden etkilenen illerdeki alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki alacaklı idarelere ödenmesi gereken borçlar ertelendi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Depremden etkilenen illerdeki alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki dairelere borçlu olanların, ilgili kanun maddeleri kapsamında ödemesi gereken taksitlerinin süreleri yeniden belirlenirken borçları yapılandırıldı.

Buna göre, söz konusu yerlerdeki alacaklı idarelere borçlu olanların, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Buna karşın, aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde verilecek.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine ilgili kanunlar kapsamında ikişer aylık devreler halinde bu yılın mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitler, sırasıyla ağustos, ekim ve aralık aylarında ödenebilecek.

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