Depremden etkilenen köylere helikopter ile yardım ulaştırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları aralıksız devam ediyor. AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlardaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın takip ve koordinesindeki yardımlar 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda toplanarak, askerler tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından depremzedelere dağıtıldı.

MEHMETÇİK KARADAN DA GIDA VE ERZAK İKMALİ YAPTI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, depremde hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını da ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı'ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye koordine edilen yardım malzemelerini ulaştırdı.

Öte yandan Gaziantep jandarma bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına 447 araç ve 4 bin 210 askeri personel katılırken, evlerine giremeyen ve evleri yıkılan depremzedeler için bin 90 çadır ve 137 konteyner kuruldu.