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Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AA25.01.2020  09:14 - Güncelleme: 25.01.2020  09:14

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol'da bazı vatandaşlar, evleri güvenli olmadığı için gece dışarıda kalmayı tercih etti.

İlçe meydanında ve evlerinin önende ateş yakan vatandaşlar, günün aydınlanmasını bekledi.

Günün aydınlanmasıyla ilçedeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Depremden en çok Gökçe Mahallesi'nin etkilendiği görüldü.

Dört kişinin hayatını kaybettiği ilçede çok sayıda evde hasar oluştu.

İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Depremzede Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi.

Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, "Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerdeki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik." dedi.

Depremzede Nihal Akın ise çok korktuğunu belirterek, "Evdeydik, sallandık. Hepimiz kendimizi dışarı attık, sabaha kadar ateş yaktık, dışarıda oturduk. Depremde komşularımız hayatını kaybetti. Daha önce de deprem yaşamıştım ama böyle şiddetli olmamıştı. Eve girmeye de korkuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Osman Kutlu, depreme evde su içmek isterken yakalandığını anlatarak, "Sallanmaya başladık ve dua etmeye başladım. Sonra dışarı çıktık. Geceden bu yana ateşin önündeyiz. Depremde hayatını kaybederler oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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