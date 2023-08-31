Depremden etkilenen Türkiye'nin 4. büyük camisi yeniden açılış için gün sayıyor

Kahramanmaraş'ın simgelerinden olan Türkiye'nin en büyük dördüncü camisi Abdülhamit Han Camii'nin 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde iç alanları zarar görmüş ve ibadete kapatılarak onarımına başlanmıştı. 1993 yılında temeli atılıp, 2010 yılında Kahramanmaraş halkının kendi cebinden topladığı paralarla yapılan Türkiye'nin 4'üncü büyük, Kahramanmaraş'ın ise en büyük camisi olma özelliğine sahip olan cami, 206 günden bu yana ibadete kapalıydı. 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği caminin 25 Eylül tarihinde onarımının bitirilerek yeniden ibadete açılması planlanıyor.

"EN KISA ZAMANDA İBADETE AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Caminin mahalle halkına büyük bir manevi güç verdiğini ifade eden Nihat Erkenez, "Arkamızda bulunan cami Kahramanmaraş'ın en büyük camisi biliyorsunuz. Depremde büyük bir hasar almıştı ve şu an hasar yüzde 80 onarılmış durumda. İnşallah en kısa zamanda ibadete açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Simge caminin Kahramanmaraş halkı adına büyük bir önemi olduğunu söyleyen Salih Emre Sak, "Abdülhamit Han Camii, Kahramanmaraş'ın en büyük camisi ve şehrin her yerinden görülen bir camisi. Depremde çok büyük bir hasar aldı fakat yetkililer sağ olsun onarım şemasının büyük bir çoğunluğunu tamamladı. En kısa zamanda ibadete açılmasını diliyoruz. Abdülhamit Han Camii, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın kendi cebinden imece usulü yaptırmış olduğu bir cami. Bu noktada bizim için de çok önemli bir yere sahip oluyor. Açılması vatandaşlarımız tarafından büyük bir sevinçle karşılanacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.