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  • Depremden hasar almayan Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara dronla görüntülendi
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Depremden hasar almayan Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara dronla görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmedi.

AA19 Şubat 2023 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Depremden hasar almayan Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara dronla görüntülendi
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkiledi.

"Medeniyetler şehri" olarak anılan ve birçok kültürel zenginliği barındıran Hatay, depremden en çok etkilenen şehirlerin arasında yer alıyor.

Depremde kentin önemli eserleri arasındaki cami, kilise ve sinagog yıkılırken, bazı tarihi yapılar ise hasar görmedi.

Samandağ'da, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli yıkıcı depremde ayakta kaldı.

"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğundaki, esirler tarafından inşa edilen tünelde, depremin izleri görülmüyor.

Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla gösterişli bir yapı olan Beşikli Mağara da depremlerden sağlam çıktı.

Soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlarda da hasara rastlanmadı.

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara, AA ekibince dronla görüntülendi.

Ziyaretçilerden Garip Karakayış, depremin çok şiddetli olduğunu belirterek, "Tünel çok eski bir yapı. Tüneli gezdik, hiçbir zarar görmedik. Çocukluğumda da burayı gezmiştim. O zamandan bu zamana halen aynı durumda." dedi.

  • Titus Tüneli
  • Beşikli Mağara
  • Hatay

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