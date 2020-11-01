İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı
Güncel

Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı

İzmir'deki depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

AA01 Kasım 2020 Pazar 17:43 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 17:46
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, depremin hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.