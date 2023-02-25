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Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapanlara EGM'den operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 140 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapanlara EGM'den operasyon
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 985 hesap yöneticisi tespit edilerek ilgili birimlere gönderildi. 570 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 140 şahıs gözaltına alındı, 27'si tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş, 81 oltalama yöntemiyle dolandırıcılığa yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak ya da taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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