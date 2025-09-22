İSTANBUL °C / °C
Güncel

Depremi kirli emellerine alet ettiler! 'Konteyner' yalanına DMM engeli

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 16:27
Depremi kirli emellerine alet ettiler! 'Konteyner' yalanına DMM engeli
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya paylaşımlarında, Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edildiği, 263'ünün kurulumunun ise tamamlandığı vurgulandı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir. Kurulan konteynerler da temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir" denildi.

TOPLAM 60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Açıklamada, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon TL ve Manisa'ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada son olarak, "Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı'na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır. Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

