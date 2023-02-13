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Güncel

Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde güzel haber geldi. Bir depremzede, ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir olay gerçekleşti.

Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

Arama-kurtarma ekipleri mutluluk gözyaşları döktü.

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