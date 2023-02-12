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Depremin 7. gününde inanılmaz kurtuluş!

Depremin 7. gününde Hatay ve Gaziantep'ten iki sevindiren haber geldi. 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül 149 saat, Eylül Kılıç ise 146 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 08:43 - Güncelleme:
Depremin 7. gününde inanılmaz kurtuluş!
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

NİZİP'TE DEPREMİN 146. SAATİNDE BİR ÇOCUK ENKAZDAN KURTARILDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından Eylül Kılıç isimli kız çocuğunun sesi duyuldu.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Kılıç, depremin 146. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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