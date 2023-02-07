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Hatay'daki depremin acı tablosu

Hatay'da depremin acı tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkmaya başladı. Enkaz altında birçok kişi kalırken, enkaz altında kalan yakınlarını arayan bir depremzedenin feryatları da görenlerin yüreğini sızlattı.

IHA7 Şubat 2023 Salı 10:23 - Güncelleme:
Hatay'daki depremin acı tablosu
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle şehir merkezinde bulunan birçok bina yıkılırken, yollarda da çatlak oluştu. Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaşandığı bölgelerde çalışmalarına başladı. Yaşanan depremin acı tablosu ise geçirilen ilk gecenin ardından günün ağarmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, enkaz altında kalan vatandaşların yakınları da anbean çalışmaları takip ediyor.

Ayrıca enkaz altında kalan yakınlarını seslenerek arayan vatandaşlar, deprem altında kalan sokak hayvanlarına da yardım elini uzatmayı unutmuyor.

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