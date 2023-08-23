Depremin ardından çalışmaların başladığı Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yarısından fazlası yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte Valilik, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ağır hasarlı yapıların yıkılması için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) devredilen çalışmalar kapsamında kent genelindeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi.

Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki yapıların tahliyesinin ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla şimdiye kadar toplam 5 bin 459 ağır hasarlı binadan 2 bin 738'inin yıkım çalışması tamamlandı. Kalan binaların da yaklaşık 1,5 ay içinde yıkılması hedefleniyor.

Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, kentte depremler nedeniyle yıkılan 6 binada yaşayanlardan 411'inin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de enkaz altından kurtarıldığını anımsattı.

Depremin ilk anından itibaren yıkılan binaların hafriyatlarının kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Çiftçi daha sonra ağır hasarlı olduğu kesinleşen binaların yıkımıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.

Kent genelindeki ağır hasarlı binaların yıkımı için yapılan ihalelerin ardından çalışmalara hızla başlandığını dile getiren Çiftçi şunları kaydetti:

"Kent genelinde 5 bin 459 ağır hasarlı binanın yıkım sürecini başlattık ve bu süreç devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 738 binanın yıkımı tamamlandı. Bu da mevcut ağır hasarlı binaların yaklaşık yüzde 51'ine denk geliyor. Yıktığımız binaların hafriyatlarını, belirlenen hafriyat sahalarına taşıyoruz."

Kalan binaların yıkımı için de çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini anlatan Çiftçi bunun zor ve hassas bir süreç olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Diyarbakır'da yaşamın devam ettiği yerlerde yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla patlatma ile yıkım yapma şansımız yok, makinelerle hassas bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Çok şükür bugüne kadar herhangi bir sıkıntıya sebep olmadan yıkımları gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle, yoğunlukla yıkım çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışacağız."

- ORTA HASARLI BİNALAR İÇİN BAKANLIĞIN KARARI BEKLENİYOR



Halktan yıkım çalışmaları sürecinde kendilerine destek olmalarını, yıkım esnasında oluşan toz gibi olumsuz durumları anlayışla karşılamalarını beklediklerini dile getiren Çiftçi, "İlimizde ağır hasarlı binalardan kaynaklı genel bir sorun yok. Tüm binaların güvenlikleri alınmış durumda. Genel hayatı etkileyebilecek bir durum söz konusu değil. Kalan binaların yıkımını en kısa sürede gerçekleştirmek için YİKOB, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve diğer paydaşlarla beraber el birliği içinde bu süreci tamamlamaya devam ediyoruz." dedi.

Çiftçi, kentteki orta hasarlı binalarla ilgili yürütülecek çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından karar beklendiğini, karara göre gereken çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.