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Depremin ardından ''SMS ve internet tabanlı uygulamaları kullanın'' uyarısı

Mobil Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (m-TOD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından öncelikle SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesi, sesli arama yapılması gerekiyorsa konuşmaların kısa tutulması uyarısında bulundu.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
Depremin ardından ''SMS ve internet tabanlı uygulamaları kullanın'' uyarısı
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m-TOD'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunularak GSM şebekelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, iletişimin sürekliliği için yapılması gerekenlere dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"m-TOD olarak afet anlarında hepimizin alabileceği önlemleri hatırlatmak isteriz. GSM teknolojilerinin yapısı gereği sesli aramalar yerine öncelikle SMS, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve veri temelli iletişim yollarını tercih ediniz. Sesli arama yapmanız gerekiyorsa konuşmaları kısa tutmaya özen gösteriniz. Unutmayın, aynı anda çok sayıda arama şebekelerde yoğunluk yaratabilir, bu da acil müdahale ekiplerinin iletişim kurmasını zorlaştırabilir. Afet anlarında atacağınız her bilinçli adım, iletişimin sürekliliğine katkı sağlar."

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