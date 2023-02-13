İSTANBUL 8°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8397
  • EURO
    20,1277
  • ALTIN
    1129.11
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu
Güncel

Depremin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Depremin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi: Yol yarıldı, devasa çatlaklar oluştu
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde binlerce kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı depremin büyüklüğünü gösteren görüntüler ise gelmeye devam ediyor. İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu. Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Bölge İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.