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Depremin ilk anlarına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce çatırdayıp sonra çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da çöken Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmadan önce çatırdama ve ‘yardım edin' çığlıkları telefon kameralarına yansıdı.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Depremin ilk anlarına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce çatırdayıp sonra çöktü
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde depremin şiddetiyle Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nın önce çatırdayıp sonra çöktüğü görülüyor. Öte yandan binanın çatırdamasından sonra 'yardım edin' çığlıkları da tüyler ürpertiyor. Deprem esnasında gökyüzünün yeryüzünü aydınlatmasıyla birlikte sarsıntının şiddetlendiği görüntüde, elektriklerin kesildiği görülüyor.

Onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nda, 16 Şubat'ta enkaz çalışmaları tamamlanmıştı. Diyarbakır'da resmi rakamlara göre 407 vatandaş hayatını kaybetmişti.

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