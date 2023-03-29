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Depremin ilk saatlerinde çarpıcı olay: Savaştayız, gerekirse ölelim

Depremin ilk saatlerinde yardım için Ankara'dan havalanan 10 helikopter pilotunun ölümü göze alarak uçtuğu ortaya çıktı. Komutan, 'Savaştayız, gerekirse ölelim' diyor.

Sabah29 Mart 2023 Çarşamba 07:45 - Güncelleme:
Depremin ilk saatlerinde çarpıcı olay: Savaştayız, gerekirse ölelim
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Asrın deprem felaketinin meydana geldiği ilk saatlerde yardım için Ankara'dan havalanan 10 helikopter pilotunun, ölümü göze alarak uçtukları ortaya çıktı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremin ilk saatlerinde yaşanan çarpıcı bir olayı Meclis'te paylaştı. 10 pilot, "Gerekirse ölürüz" diyerek sıfır görüşle, ölümü göze alarak deprem belgesine yardıma gitti. Sabah'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, olayı şöyle anlattı:

DEPREM GÜNÜ SIFIR GÖRÜŞ: Deprem günü meteorolojiyi incelediğimizde Adana hariç neredeyse bölgenin tamamında görüş açısının sıfır olduğunu görüyoruz. Kar var, sis var ve beraberinde de tabii ki kötü hava şartları var.

10 HELİKOPTER HAVALANDI: 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Ankara'dan 10 helikopter topluca kalkış yapıyor. Hava şartları nedeniyle üç buçuk saat havada kalıyor -normalde helikopterler iki buçuk saat havada kalıyor- ancak Toroslar'ı geçemeyince Aksaray'da uygun yere iniyorlar.

GEREKİRSE ÖLÜRÜZ: Bu kar ve sis nedeniyle helikopterler havalanamayınca bir komutan diyor ki: "Savaştayız, gerekirse ölüme gidelim arkadaşlar." Pilotlarımız o sıfır görüşle Hatay'a, Maraş'a ve Antep'e ulaşıyorlar.

18 UÇAK: Yine bakın, bölgeye ilk saatlerden itibaren kargo uçakları sevk ediliyor. 18 uçakla saat on bir itibarıyla bölgeye sevkiyatların yapıldığını görüyoruz.

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