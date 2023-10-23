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  • Depremin izleri siliniyor: 157 konutun teslim tarihi belli oldu
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Depremin izleri siliniyor: 157 konutun teslim tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yazıhan ilçesinde nisan ayında temelleri atılan 157 deprem konutu kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Depremin izleri siliniyor: 157 konutun teslim tarihi belli oldu
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İlçe merkezine inşa 4 katlı inşa edilen deprem konutlarının dış cephe boyaları tamamlandı. Mutfak dolapları ve doğal gaz petekleri takılan, çevre düzenlemesi yapılan konutlarda kasım ayında yaşam başlayacak.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremde ilçelerinde 1200 konutun ağır hasar gördüğünü söyledi.

TOKİ'nin ilçe merkezinde deprem konutu inşa edebilmesi için belediye olarak arsa tahsis ettiklerini belirten Öztürk, "Depremzedelere verilmek üzere, nisan ayının ilk haftasında 157 konutun inşası başladı. Konutlar bitmek üzere, ünümüzdeki günlerde kasım ayında depremzedelere teslim edilecek. Kırsal mahallelerimizde ise ihalesi yapılan 800 deprem konutundan 350'sine başlandı. Hak sahipliği kesinleşen 100 konut bitmek üzere." dedi.

Öztürk, deprem konutlarının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Konutların çevre düzenlemesi yapıldı, iç donanımına baktık, mükemmel. Daha önce Cumhurbaşkanımızın başlattığı 100 bin sosyal konutlar için belediye olarak bedelsiz verdiğimiz 12 bin metrekarelik alanda 79 konut inşa edilmişti, 6 Şubat depremlerinde bu konutlara hiçbir şey olmadı. Bu, TOKİ konutları sağlam yapılıyor demektir. TOKİ hem Türkiye'de hem Malatya'da iyi bir sınav verdi. Depremzedeler için inşa edilen 157 konut ise önümüzdeki günlerde hak sahiplerine verilecek."

Kırsal mahallelerde yerinde ve toplu konut şeklinde depremzedeler için evlerin inşa edildiğini anlatan Öztürk, sözlerini, "Epreme, İriağaç, Bögürtlen, Tahtalı, Erecek, Alican, Boyaca, Balaban, Gövük mahallelerinde kırsal konutların bir kısmı önümüzdeki ay bitecek. Hak sahipliği belirlenen 600 konut var, öbürleri için komisyonlar çalışıyor." diye tamamladı.

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