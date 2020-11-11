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  • Depremin sembol ismi Ayda ile dalga geçti! Tepki çeken görüntüler
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Depremin sembol ismi Ayda ile dalga geçti! Tepki çeken görüntüler

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurgulayan bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada tepki çekti.

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11 Kasım 2020 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:54
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İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, yıkıldı. TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Enkaz altındaki depremzedelerin yaşadıklarını kurguladığı bir videoyu sosyal medyada paylaşan Ceylin Akçalı, gelen tepkilere cevap verdi. Ceylin Akçalı sosyal medya hesabından, "Twitter'da kim olduğunu bilmediğim biri, videomu, kendince dalga geçmek olarak algılayarak hakkımda linç başlatıyor. Beni linçleten ve linçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak" yazarak kendini savundu.

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