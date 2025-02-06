İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8965
  • EURO
    37,3097
  • ALTIN
    3292.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin sembol ismi konuştu: Ateş hiçbir zaman sönmüyor
Güncel

Depremin sembol ismi konuştu: Ateş hiçbir zaman sönmüyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, '2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor.' dedi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Depremin sembol ismi konuştu: Ateş hiçbir zaman sönmüyor
ABONE OL

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.

Baba Hançer, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti.

O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.

Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.

  • Mesut Hançer
  • deprem
  • Ebrar Sitesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.