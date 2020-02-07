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Depremin vurduğu Akhisar'da okullar pazartesi açılıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle 10 Şubat'a kadar uzatılan yarı yıl tatili pazartesi sona eriyor. 10 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin ders başı yapması beklenirken, bir okulda meydana gelen hasar nedeniyle öğrenciler başka okullara nakledilecek.

IHA07.02.2020  15:38 - Güncelleme: 07.02.2020  15:38

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Valiliği tarafından uzatılan yarı yıl tatili 10 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. 10 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin ders başı yapması beklenirken, Medar Mahallesi’ndeki ilkokulun hasar gördüğü ve uzmanlar tarafından kullanılamaz raporu olduğundan buradaki öğrencilerin Süleymanlı Mahallesi’ne taşımalı olarak gönderilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Zübeyde Hanım İlkokulu yine depremde zarar gördüğü ve eğitimin yapılamayacağı raporundan dolayı aynı bahçeyi paylaştığı Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu hizmet binasında hizmet vereceği kaydedildi.

Son olarak 650 öğrencinin bulunduğu Gazi Ortaokulu ile 700 öğrencinin eğitim gördüğü Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlkokulu binasının yapılan denetimler sonrasında uzmanların verdiği rapor doğrultusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Ayrıca yine hafta sonunda doğal afetlerin sonucunda olumsuz bir etki olmaması durumunda 10 Şubat Pazartesi günü eğitimin başlayacağı öğrenildi.

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