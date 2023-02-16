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  • Depremin vurduğu il taşınıyor! Belediye Başkanı Kılınç: Plan hazır
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Depremin vurduğu il taşınıyor! Belediye Başkanı Kılınç: Plan hazır

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
Depremin vurduğu il taşınıyor! Belediye Başkanı Kılınç: Plan hazır
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde bir bina yerle bir olan, çoğu da kullanılamaz hale gelen Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor. Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu" diye konuştu.

Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.

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