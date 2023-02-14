Depremin yaraları işte böyle sarılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyon merkezi olarak kullanılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



Türkiye'nin, 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremle tarihinde eşi benzeri görülmemiş genişlikte bir alanda ve şiddette sarsıldığını ifade eden Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin 1939'daki Erzincan depreminden sonraki en büyük iki afetinin aynı gün ardı ardına yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yaraların sarmak içinde birçok destek açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın madde madde sıraladığı o destek ve hizmetler;

- İlk etapta depremzede ailelere 15 bin nakdi destek sağlanacak.

- AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlara hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapacak.

- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunulacak.

- Yine bu hanelerdeki vatandaşlara konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapılcak.

- Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlara ilave destekler yapılacak.

- Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanacak.

- Bankacılık sektörü, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis edecek.

- AFAD'a yapılan şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanılacak.

- Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılandı.

- Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellef yararlanacak.

- Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapılacak takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulacak.

- Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunacak.

- Yarın akşam saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

- Deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısının ise 5 bin 400'ü geçti.

- Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlanacak.

- Emniyet teşkilatı 73 bin, Jandarma 65 bin personeliyle bölgede her konuda gece gündüz hizmet veriyor.

- Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

- Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

- Yaklaşık 250 bin kamu görevlisi deprem bölgesindeki çalışmalarda yer aldı.

- Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her ev, her iş yeri yeniden yapılıp hak sahiplerine teslim edilecek.

- Hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmaları geçilecek.

- Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından başlandı.

- Konutların yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenler uygun alanlarda inşa edilecek.

- Konutlar kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edilmeye başlanacak.