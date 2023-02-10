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Depremin yaşandığı bölgede CHP'li isimler tartıştı!

CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Hatay'a gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sitem etti. Eryılmaz, 'Daha bana 'merhaba' demeden 'Seni alanda görmek lazım' demene çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim' dedi.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Depremin yaşandığı bölgede CHP'li isimler tartıştı!
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Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın konuşmaları sosyal medyada paylaşıldı. Kameralara yansıyan konuşmada Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerinde. Bana daha 'merhaba' demeden 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim. Birileri doldurdu benim yanıma gönderdi. Üzüldüm. Ben kan ağlıyorum ya. 24 saat kan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki konuşma, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum ve tepki aldı.

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