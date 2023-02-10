Depremin yaşandığı bölgede CHP'li isimler tartıştı!

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın konuşmaları sosyal medyada paylaşıldı. Kameralara yansıyan konuşmada Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerinde. Bana daha 'merhaba' demeden 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim. Birileri doldurdu benim yanıma gönderdi. Üzüldüm. Ben kan ağlıyorum ya. 24 saat kan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki konuşma, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum ve tepki aldı.