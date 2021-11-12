Depremin yıl dönümünde AFAD fay izlerini inceledi

DHA 12 Kasım 2021 Cuma 16:21 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 16:21

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde düzenlenen 'Faya Seyahat' programı kapsamında basın mensuplarıyla Kuzey Anadolu Fay hattında inceleme yaptı. İncelemede, jeolojik ve tarihsel süreçler boyunca Kuzey Anadolu Fay hattındaki depremlerin etkileri gözlemlendi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Nurlu, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle Kuzey Anadolu Fay zonunu tanımak istedik. Bugün ilk durağımız Çamlıdere civarı oldu. Burada yüzeylenmiş halde olan bir fayı inceledik sonrasında Gerede'ye ulaştık. Gerede Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği ilçelerden birisi olduğu için önemli. Gerede'den Bolu ve Düzce'ye uzanan bir hat var. Gerede'deki 1944'te 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzey kırıklıklarını ve faylanma sonucu oluşan gölleri inceledik. Kaynaşlı'da, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin etkilerini gördük. Kuzey Anadolu Fay zonunda özellikle Düzce depremine sebep olan yüzey kırıklarında incelemelerimizi gerçekleştirdik. Unutmayalım, Türkiye bir deprem ülkesi ve tedbirimizi alalım. Hazırlıklı olalım" dedi.