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  • Depremle ilgili dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı
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Depremle ilgili dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili, çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Depremle ilgili dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı
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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.

  • Deprem
  • soruşturma
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