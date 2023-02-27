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Depremler muhabbet kuşu satışlarını arttırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 11 ili etkileyen 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından muhabbet kuşu satışlarında ciddi oranda artış yaşandı.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
Depremler muhabbet kuşu satışlarını arttırdı
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası sarsıntılardan önce hayvanların garip davranışlar sergilediği iddiaları yeniden gündeme gelmesi ve bazı bilim insanlarının hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını artırdı.

Petshoplarda kuş satışlarının yanı sıra kedi ve köpek satışlarında da artış olduğu ifade edildi.

"Depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık" diyen petshop sahibi Songül Üstündağ, depremden önce kuş satışları düşük iken şuanda aşırı derece de talep olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşlar depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, "Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şuan kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakikada insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre" dedi

Diğer hayvanlardan da kedilerin deprem öncesi aşırı tedirgin oldukları, miyavladıkları, kendilerini hırpaladıklarını bazı müşterilerin anlattıklarını kaydeden Üstündağ, "Hayvanların ne kadar kıymetli olduklarını anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Deprem bölgesinden de bu tür haberler alıyoruz. Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor" ifadelerini kullandı.

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