İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
Güncel

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklananlar 188'e yükseldi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
ABONE OL

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 626 şüpheli tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 188'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 218 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca 69 şüpheli hakkında yakalama kararı, 63 kişi hakkında ise gözaltı talimatı verildi.

Halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturmalarda, 16 şüphelinin hayatta olmadığı, 5 zanlının ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İfadeleri alınan 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.

- Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili de soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 379 olayla ilgili 306 şüpheli saptandı. Şüpheli 197 kişi, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Şüpheli 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli 11 kişi ise halen gözaltında tutuluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.