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  • Depremlerin ardından gündeme gelen HAARP teknolojisi masaya yatırılacak
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Depremlerin ardından gündeme gelen HAARP teknolojisi masaya yatırılacak

MÜSİAD Ankara tarafından 21-22 Mart'ta başkentte düzenlenecek 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde (MRBS), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) teknolojisi de tartışılacak.

AA17 Mart 2023 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Depremlerin ardından gündeme gelen HAARP teknolojisi masaya yatırılacak
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MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek MRBS'yi hacim olarak iki katına ulaştırdıklarını bildirdi.

Türk savunma sanayisinin en son teknolojiyle geliştirdiği projeleri dost ve müttefik ülkelerden karar vericilerle buluşturacak olan zirvenin önemli bir ihracat platformu niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin ihracatçı vizyonunu destekleyen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde bu yıl önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanmasını bekliyoruz. Oturumlarda hava, deniz ve kara sınırlarımız için geliştirilen teknolojilerin yanı sıra ülkeleri sınırsızlaştıran inovatif projelere de dikkat çekeceğiz. Kahramanmaraş merkezli depremlerle yeniden gündeme gelen HAARP teknolojisi de MRBS'de masaya yatırılacak. Ayrıca Türkiye'deki uzay çalışmalarının geleceği de önemli oturum konularımız arasında yer alıyor."

  • HAARP teknolojisi
  • MÜSİAD
  • deprem

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