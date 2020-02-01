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Depremzede çocuklar için etkinlik

Elazığ’da çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenerek sosyal destek sağlanmaya devam ediyor.

IHA01.02.2020  11:17 - Güncelleme: 01.02.2020  11:17

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından çadır kentlere yerleştirilen depremzedeler yaşamlarını tüm zorluklara rağmen sürdürüyor. En çok çocukların etkilendiği deprem nedeniyle, tüm kurumların devrede olduğu gibi jandarma ve belediye ekipleri de onları yalnız bırakmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesinde çadır kentlerden birinin bulunduğu Kültürpark’a kurulan tiyatro sahnesinde Karagöz-Hacivat gösterisi yapılarak depremzede çocuklarının eğlenceli vakit geçirilmesi sağlanıyor.

Jandarmanın kadın personelleri de anne şefkati ile çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla çeşitli oyunlar oynayıp, boyamalara gerçekleştirerek deprem korkularını yenmelerine katkı sunuyor.

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