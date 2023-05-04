Depremzede çocuklar İletişim Başkanlığı'nın etkinliğinde eğlendi

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Süleyman Bin Halid KYK Kız öğrenci yurdu bahçesinde etkinlikler düzenlendi.

"Çocuklarımız İçin Hep Birlikte" temasıyla hazırlanan etkinliklerde, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, AA muhabirine, etkinliği gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

6 Şubat depreminde ülkenin büyük bir afete maruz kaldığını ifade eden Dişlioğlu,"Diyarbakır'daki depremzedelerin acılarını bir nebzede olsa hafifletebilmek için çocuklarımızın depremin etkilerinden kurtulmasını sağlamak ve yaşadıkları travmayı geride bırakmak amacıyla çocuk etkinlik tırı projesini hayatta geçirdik. Çocuk oyun tırında oyun parkları, basketbol alanları başta olmak üzere birçok oyun alanları oluşturarak çocukların yaşadığı acıyı geride bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Dicle Gündüz de eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.