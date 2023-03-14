İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9846
  • EURO
    20,3239
  • ALTIN
    1165.12
  • BIST100
    5339.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede çocuklar komandolardan uçurtma uçurmayı öğreniyor
Güncel

Depremzede çocuklar komandolardan uçurtma uçurmayı öğreniyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan jandarma komandolar, çadır kentlerdeki çocuklarla uçutma uçurdu.

AA14 Mart 2023 Salı 09:39 - Güncelleme:
Depremzede çocuklar komandolardan uçurtma uçurmayı öğreniyor
ABONE OL

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Uzman eğitmenler ve gönüllülerin organize ettiği kültür ve sanat programlarının yanında bölgede görev yapan jandarma komandolar çocuklara eğlenceli vakit geçirtmeye çalışıyor.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan jandarma komandolar depremzede çocuklara uçurtma uçurmayı öğretti.

Komandolar, etkinlikte çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler de armağan etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.