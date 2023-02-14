Depremzede gibi otelde kalıyordu: Tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklandı.



Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.