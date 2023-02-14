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Depremzede gibi otelde kalıyordu: Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı. Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalanmıştı.

IHA14 Şubat 2023 Salı 08:49 - Güncelleme:
Depremzede gibi otelde kalıyordu: Tutuklandı
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Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklandı.

Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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