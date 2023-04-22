Depremzede vatandaştan muhalefete dikkat çeken tepki: Koalisyon bu ülkeyi yönetemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı.

Köy evini teslim alan vatandaş Remzi Kavak, burada söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çalışmalara ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kavak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı başkanlarımıza, sayın valimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, milletvekillerimize deprem nedeniyle gösterdikleri alakalara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU ÜLKENİN PROFESÖRÜ OLDU"

İçlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyona da bir vatandaş olarak tepki gösteren Remzi Kavak, "Bu ülkeyi 6'lı masa yönetemez. Neden yönetemez? Bunlar profesör değil. Bunlar doktor olacaklar. Bir stajlarını görsünler daha. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilçe başkanıyken ben de Nurdağı'nda üyeliğim vardı. İl delegesiydim. Cumhurbaşkanım ilçe başkanı oldu, belediye başkanı oldu, milletvekili oldu, başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu ve bu ülkenin profesörü oldu. Diğerleri ise daha doktor olamadı. Sayın Davutoğlu sen bir zaman başbakandın ne oldu sana? Yazıklar olsun sana? Bir insan iyi dediği adama kötü der mi? Yakışır mı bu delikanlılığa." dedi.

"7'Lİ KOALİSYON BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ"

Diğer yandan Remzi Kavak, "7'li koalisyon bu ülkeyi yönetemez! Çıkıp 'Adalet yok' diyorlar. Nereye yok? Krallık mı var mutlakiyet mi var? Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum, demek ki hürriyet var." şeklinde konuştu.