İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8889
  • EURO
    20,1565
  • ALTIN
    1115.61
  • BIST100
    5309.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedeler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde nasıl oy kullanacak?
Güncel

Depremzedeler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde nasıl oy kullanacak?

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret ederken 'depremzedeler nasıl oy kullanacak?' sorusunu AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel cevapladı.

1 Mart 2023 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
Depremzedeler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde nasıl oy kullanacak?
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde 14 Mayıs'ı işaret etti. Peki depremzedeler nasıl oy kullanacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ayrıntıları Haber Global canlı yayınında ayrıntıları tek tek açıkladı.

Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden biri de seçimlerdir. Bu zaman kadar seçimleri en iyi şekilde gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde göç eden insanların gittikleri ilde seçmen kaydını oluşturması gerekiyor. Herkesin bulunduğu yerde oy kullanması için çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra bölgede konteyner olur çadır olur, bir şekilde oy kullanılır. Önemli olan teknik alt yapıyı hazırlamak. Hareketli seçmenin sağlıklı bir şekilde oy vermesini sağlamak gerek. 11 ayrı heyet oluşturuldu. Deprem bölgesinde etkilenen seçim personeli ile ilgili incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.