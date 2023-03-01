Depremzedeler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde nasıl oy kullanacak?

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde 14 Mayıs'ı işaret etti. Peki depremzedeler nasıl oy kullanacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ayrıntıları Haber Global canlı yayınında ayrıntıları tek tek açıkladı.

Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden biri de seçimlerdir. Bu zaman kadar seçimleri en iyi şekilde gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde göç eden insanların gittikleri ilde seçmen kaydını oluşturması gerekiyor. Herkesin bulunduğu yerde oy kullanması için çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra bölgede konteyner olur çadır olur, bir şekilde oy kullanılır. Önemli olan teknik alt yapıyı hazırlamak. Hareketli seçmenin sağlıklı bir şekilde oy vermesini sağlamak gerek. 11 ayrı heyet oluşturuldu. Deprem bölgesinde etkilenen seçim personeli ile ilgili incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.