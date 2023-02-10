İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2023 Cuma / 20 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8374
  • EURO
    20,233
  • ALTIN
    1131.7
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedeler 21 bölgedeki otellere yerleştiriliyor
Güncel

Depremzedeler 21 bölgedeki otellere yerleştiriliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 21 bölgedeki otellere afetzedelerin yerleşmeye başladığını bildirdi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Depremzedeler 21 bölgedeki otellere yerleştiriliyor
ABONE OL

Çorabatır, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını ve bu durum karşısında turizmciler olarak ellerinden gelen desteği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Depremi öğrenir öğrenmez TÜROFED yönetimi olarak bir araya geldiklerini ve destek konusunda çalışmalara başladıklarını anlatan Çorabatır, konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu doğrultuda depremzedelerin ağırlanacağı otellerin belirlenmesi yönünde çalışma yaptıklarını anlatan Çorabatır, "Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere Adana, Kapadokya bölgesi, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, İzmir, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu ve Samsun'da açık otellerimizde belirli kontenjan ayırarak, kapalı otellerimizi açarak önceki günden itibaren depremzedeleri almaya başladık." diye konuştu.

Çoğu vatandaşın bölgelerinden, illerinden çıkmak istemediğini, o nedenle Gaziantep ve Diyarbakır'daki otellere yönlendirdiklerini dile getiren Çorabatır, bu bölgedeki otellerin de tedbir amaçlı olarak yapı denetimi kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

- DEPREMZEDELERİN AFAD VE VALİLİKLERE BAŞVURMALARI GEREKİYOR

TÜROFED Başkanı Çorabatır, kalacak yeri olmayan depremzedelere AFAD ve Valiliklere giderek başvuru yapmaları çağrısında bulundu. AFAD ve Valiliklerin koordinesinde depremzedelerin otellere yönlendirildiğine işaret eden Çorabatır, şunları söyledi:

"Ülke genelinde ilk etapta 25 bin odayı temin ettik, bunun karşılığında ikili, üçlü, dörtlü yatak olarak bakıldığında 75 bin civarında yatak kapasitesi mevcut. Bunu ihtiyaca göre artırabiliriz. İki gün içinde 25 bine yakın vatandaşımız bu bölgelerdeki otellere yerleşti. Öncelikle yakın bölgeler Mersin, Antalya, Alanya ve Nevşehir, sonra da Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki otellere misafirlerimizi yönlendireceğiz."

Ülke genelindeki tüm halkın ve sivil toplum örgütlerinin ilk andan itibaren kenetlenerek örnek bir dayanışma sergilediğini ifade eden Çorabatır, turizmciler olarak depremzedelere daha fazla destek sağlayabilmek için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunun için koordinasyon merkezleriyle diyalog halinde olduklarını kaydetti.

Çorabatır, konaklamanın dışında yeme, içme konusunda da depremzedelere destek olabileceklerini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.