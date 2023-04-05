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Depremzedelerden 6'lı Koalisyona tepki: 10 yıl geçse de yine yapmazlar

Sivas Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile depremzede arasındaki dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti. Geçici olarak Sivas'a sığınan depremzede, Altılı Koalisyona eleştiride bulunarak, 'Bir depremzede olarak bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin' dedi.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Depremzedelerden 6'lı Koalisyona tepki: 10 yıl geçse de yine yapmazlar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile deprem sonrası Sivas'a geçici olarak göç eden bir depremzede arasında geçen diyalog duygulandırdı. Depremzede vatandaş Bakan Kurum'dan evleri hakkındaki müjdeyi aldıktan sonra "Bir depremzede olarak bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin" dedi.

Bakanı Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için gittiği Sivas'ta tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"10 YIL GEÇSİN YİNE YAPAMAZLAR"

Deprem sonrası Sivas'a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum'a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu. Duygulanan depremzedeyi Bakan Kurum, "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı?" diye teskin etti. Depremzede de Bakan Kurum'a, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin" diye konuştu. Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız" dedi.

"DAHA ÖNCE YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ"

Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız" dedi.

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