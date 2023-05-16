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Depremzedelerden seçim sonrası yapılan hakaret paylaşımlarına tepki!

Depremin vurduğu Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye desteğin yüksek çıkması sonucu bazı 7'li koalisyon destekçileri sosyal medyada hakaret dolu paylaşımlarda bulunmuştu. Bütün ülkeyi rahatsız eden skandal paylaşımlara Malatyalı depremzedeler de çok sert tepki gösterdi.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
Depremzedelerden seçim sonrası yapılan hakaret paylaşımlarına tepki!
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14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık yüzden 70 desteğin çıkması sonucu sosyal medyada depremzedelere yönelik hakaret paylaşımları tepki topladı.

Özellikle CHP'li seçmenler ve bazı sanatçılar tarafından yapılan aşağılayıcı paylaşımlara tepki gösteren Malatyalı depremzede vatandaşlar, yaşadıkları acının siyasete karıştırılmasından şikayetçi.

11 il olarak yaşadıkları büyük felaketin ardından devletin ve hayırsever milletin yanlarında olduklarını söyleyen vatandaşlar, bu tür paylaşımları provokatörlük olarak görüyor.

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